Из-за коронавируса в Челябинске закрыли садик

25 Июнь 2020 2020-06-25T06:42:05+03:00

Опасный вирус выявлен у одного из сотрудников

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В челябинском детском саду № 152, расположенном на улице Овчинникова, 7а, карантин по коронавирусу. Опасную инфекцию обнаружили у одного из сотрудников дошкольного учреждения, сообщает пресс-служба ЮУЖД. Садик является ведомственным и относится к железной дороге.

В садике заболел один из сотрудников. С 15 июня он находился дома с первичным диагнозом ОРВИ, в чуть позже ему поставили диагноз «коронавирус» и положили в больницу.

В соответствии с предписанием Южно-Уральского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту деятельность детского сада приостановлена с 23 июня по 27 июня 2020 года.

Отмечается также, что непосредственно с ребятишками заболевший сотрудник не контактировал. Другие сотрудники, имевшие с ним контакты, ушли на двухнедельную самоизоляцию.

Ранее в Челябинской области уже были случаи коронавируса в детских садах, однако больные вовремя изолировались и к массовой вспышке заболевания это не приводило. После выполнения карантинных мер садики возобновляли работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU