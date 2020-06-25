Иностранец-рецидивист задержан на границе Челябинской области
В Троицком районе, на границе с Казахстаном, пограничники задержали иностранного гражданина, за которым числится длинный послужной список криминальных грехов. Мужчину задержали в одном из сел Челябинской области.
— В ходе проверки личности задержанного установлено, что он не раз привлекался к уголовной ответственности за проникновение в чужое жилище, за кражу и за наркотики. За последнее преступление рецидивиста приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима, — рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
Также мужчина не раз нарушал миграционное законодательство. В октябре 2019 года его выдворили из России, запретив возвращаться в нашу страну на пять лет. Но уголовник решил проникнуть в Россию потаенными тропами.
По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU