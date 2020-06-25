Иностранец-рецидивист задержан на границе Челябинской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:12:52+03:00

Ранее ему запретили въезд на территорию России до 2024 года

Изменить размер текста: A A

В Троицком районе, на границе с Казахстаном, пограничники задержали иностранного гражданина, за которым числится длинный послужной список криминальных грехов. Мужчину задержали в одном из сел Челябинской области.

— В ходе проверки личности задержанного установлено, что он не раз привлекался к уголовной ответственности за проникновение в чужое жилище, за кражу и за наркотики. За последнее преступление рецидивиста приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима, — рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Также мужчина не раз нарушал миграционное законодательство. В октябре 2019 года его выдворили из России, запретив возвращаться в нашу страну на пять лет. Но уголовник решил проникнуть в Россию потаенными тропами.

По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU