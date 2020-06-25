2020-06-25T08:12:52+03:00
Происшествия

Иностранец-рецидивист задержан на границе Челябинской области

Ранее ему запретили въезд на территорию России до 2024 года
Лидия ПЕСКОВА
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Иностранец показывает, каким путем пробрался в Россию. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Челябинской области.Иностранец показывает, каким путем пробрался в Россию. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Челябинской области.
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В Троицком районе, на границе с Казахстаном, пограничники задержали иностранного гражданина, за которым числится длинный послужной список криминальных грехов. Мужчину задержали в одном из сел Челябинской области.

— В ходе проверки личности задержанного установлено, что он не раз привлекался к уголовной ответственности за проникновение в чужое жилище, за кражу и за наркотики. За последнее преступление рецидивиста приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима, — рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Также мужчина не раз нарушал миграционное законодательство. В октябре 2019 года его выдворили из России, запретив возвращаться в нашу страну на пять лет. Но уголовник решил проникнуть в Россию потаенными тропами.

По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело. Иностранцу грозит наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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