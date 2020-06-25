Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 25 июня 2020 года: тревожные цифры идут на спад
На утро 25 июня в Челябинской области подтверждены 6820 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили 168 пациентам, выписаны 153 человека.
На ковидном больничном по области сидят 2961 человек. Всего с начала пандемии 3684 человека побороли инфекцию.
За прошедшие сутки умерли 4 человека, все они из Челябинска. Непосредственно коронавирус стал причиной гибели мужчины 68 лет и женщины 69 лет.
От сопутствующих болезней на фоне ковид скончались две женщины 71 и 72 лет. У одной был миелодиспластический синдром и гипертоническая болезнь. У другой острый пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.
Всего с начала пандемии вирус унес 133 жизни южноуральцев.
В обсерваторах области под наблюдением медиков остаются 65 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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