2020-06-25T09:31:01+03:00
Общество

Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 25 июня 2020 года: тревожные цифры идут на спад

Чиновники рассказали о новых жертвах пандемии
Лидия ПЕСКОВА
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Пока число зараженных растет и ковидные базы в больницах не закрываются.Пока число зараженных растет и ковидные базы в больницах не закрываются.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На утро 25 июня в Челябинской области подтверждены 6820 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки диагноз поставили 168 пациентам, выписаны 153 человека.

На ковидном больничном по области сидят 2961 человек. Всего с начала пандемии 3684 человека побороли инфекцию.

За прошедшие сутки умерли 4 человека, все они из Челябинска. Непосредственно коронавирус стал причиной гибели мужчины 68 лет и женщины 69 лет.

От сопутствующих болезней на фоне ковид скончались две женщины 71 и 72 лет. У одной был миелодиспластический синдром и гипертоническая болезнь. У другой острый пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность.

Всего с начала пандемии вирус унес 133 жизни южноуральцев.

В обсерваторах области под наблюдением медиков остаются 65 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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