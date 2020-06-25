В Челябинской области построят 10 новых школ

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:20:46+03:00

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в обращении к депутатам ЗСО

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В четверг, 25 июня, глава региона подводит итоги года, минувшего с прошлого обращения к депутатам Законодательного Собрания Особое место он уделил развитию системы образования.

— За прошлый год построили и реконструировали семнадцать детских садов. В целом закрыт вопрос по местам для детей от трех до семи лет. В ближайшие годы избавимся от дефицита мест для детей от полутора до трех лет. Но мало строить новое, нужно еще содержать в достойном состоянии имеющееся. В этом году капитальный ремонт ждет тридцать семь детских садов в тридцати двух муниципалитетах, — сказал губернатор.

В прошлом году построены две школы в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска, дополнительного здания для школы № 4 в Усть-Катаве. В школе № 1 Нязепетровска, впервые с постройки здания в 1955-ом году, провели капитальный ремонт и переоснащение.

Еще 10 школ будет построено и реконструировано за три года.

Важная задача — школьное питание.

— Я принял решение, и мы уже обеспечили учеников младших классов свежим витаминизированным молоком. Это реальный вклад в здоровье маленьких южноуральцев и хороший импульс для развития молочного производства, — напомнил Текслер.

Вторая задача — обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием. На контроле — состояние пищеблоков и качеству продуктов. Не должно быть никаких сомнений в этой части.

— Президент обозначил срок по стране в целом — до 1-ого сентября 2023 его года. Но мы будем готовы — к 1-му сентября этого года, — заявил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU