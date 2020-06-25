Данные о выбросах в Челябинске выведут онлайн

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:32:41+03:00

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Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к традиционным посланием к депутатам областного парламента. Из-ха эпидемии коронавируса вмтреча прошла в формате ВКС.

Тема особой важности, подчеркнул губернатор, — это экология.

— Все крупные предприятия области подключились к комплексному плану по снижению выбросов загрязняющих веществ. С предприятиями заключены 15 соглашений в Челябинске и Магнитогорске. По моему поручению подготовлен проект регионального экологического стандарта. Сейчас он изучается экспертами. До конца июля документ будет представлен публично, — заявил Текслер.

О мониторинге воздуха: к концу года стационарных и мобильных постов в регионе будет 20. Данные с них будут поступать в Единый центр сбора и обработки информации. На его базе мы обеспечим определение конкретного источника загрязнения и контроль достижения квот на выбросы, в рамках нового закона о квотировании.

— Результаты мониторинга будут доступны онлайн каждому жителю, — пообещал Текслер.

Большая проблема региона — качество питьевой воды. Особенно острой тема становится летом, когда объемы потребления воды резко возрастают. Потому по поручению Текслера идет полная инвентаризация систем водоснабжения, актуализация их схем.

Кстати, в прошлом году по нацпроекту «Экология» ввели объекты водоснабжения п. Смолино в Челябинске и Луговой в Красноармейском районе. Это нормативное водоснабжение для почти четырех тысяч человек. В 2020-ом году будет завершен первый этап реконструкции системы водоподготовки в Озерске, а в 2021-м году работы завершены.

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ИСТОЧНИК KP.RU