2020-06-25T08:43:05+03:00
Общество

Когда запустят скоростную «Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском

В обращении к депутатом ЗСО губернатор Алексей Текслер рассказал о развитии общественного транспорта
Поделиться:
Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная "Ласточка". Фото: пресс-служба ЮУЖД.Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная "Ласточка". Фото: пресс-служба ЮУЖД.
Изменить размер текста:

Если бы обновлением общественного транспорта занимались раньше и постоянно, ситуация в сфере пассажирских перевозок была бы иной. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в четверг, 25 июня, в обращении к депутатам ЗСО.

— Мы начали процесс его обновления в прошлом году. Закупили 66 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска. Магнитогорск получил 25 новых трамваев. Эту работу, тренд на современный экологичный транспорт сохраним. За счет регионального бюджета в этом году продолжится приобретение такого транспорта для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кунашака. Будем развивать и необходимую инфраструктуру, — заявил губернатор.

На контроле — тема развития ключевых агломераций: Челябинской, Магнитогорской, «Горного Урала».

— Нужно связать их между собой, — заявил Текслер. — В них проживает порядка семидесяти процентов населения области. Начнем с запуска скоростных электропоездов «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Рассчитываю, что запустим сообщение уже в начале следующего года.

Экспериментальный рейс «Ласточки» состоялся в сентябре прошлого года. Из Челябинска с главного железнодорожного вокзала электропоезд стартовал в 08.20. В Магнитогорск прибыл в 12.29. Время в пути — 4 часа 09 минут. В обратном направлении состав шел 4 часа 17 минут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске сокращается дистанция между инвестором и губернатором
Пивнушка бросила тень на репутацию автозавода в Челябинской области
«Похожа на Zivert»: столичный фотограф оценила юную модель с ДЦП из Челябинска
Зараженные коронавирусом в Челябинской области на 25 июня 2020 года: тревожные цифры идут на спад
В Челябинске появится цифровой комплекс управления регионом
Андрей Барышев возложил цветы к Вечному огню по случаю важной исторической даты и в память о погибших героях
В Челябинской области возрождается управление молодежной политики
Урбанисты подскажут, как Челябинск сделать удобным для жизни
Когда запустят скоростную «Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском
Данные о выбросах в Челябинске выведут онлайн
В Челябинской области построят 10 новых школ
Алексей Текслер — депутатам Законодательного Собрания: «Мы приняли вызов пандемии коронавируса»
Иностранец-рецидивист задержан на границе Челябинской области
Подняться на Таганай в Челябинской области можно будет по лестнице
Из-за коронавируса в Челябинске закрыли садик
Погода в Челябинске на 25 июня 2020: в городе еще больше похолодает и пойдут дожди
«Вот-вот нагрянут гроза и ливень»: в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
Из Челябинска полетят самолеты в Калининград