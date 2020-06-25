Когда запустят скоростную «Ласточку» между Челябинском и Магнитогорском

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:43:05+03:00

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Если бы обновлением общественного транспорта занимались раньше и постоянно, ситуация в сфере пассажирских перевозок была бы иной. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в четверг, 25 июня, в обращении к депутатам ЗСО.

— Мы начали процесс его обновления в прошлом году. Закупили 66 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска. Магнитогорск получил 25 новых трамваев. Эту работу, тренд на современный экологичный транспорт сохраним. За счет регионального бюджета в этом году продолжится приобретение такого транспорта для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кунашака. Будем развивать и необходимую инфраструктуру, — заявил губернатор.

На контроле — тема развития ключевых агломераций: Челябинской, Магнитогорской, «Горного Урала».

— Нужно связать их между собой, — заявил Текслер. — В них проживает порядка семидесяти процентов населения области. Начнем с запуска скоростных электропоездов «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Рассчитываю, что запустим сообщение уже в начале следующего года.

Экспериментальный рейс «Ласточки» состоялся в сентябре прошлого года. Из Челябинска с главного железнодорожного вокзала электропоезд стартовал в 08.20. В Магнитогорск прибыл в 12.29. Время в пути — 4 часа 09 минут. В обратном направлении состав шел 4 часа 17 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU