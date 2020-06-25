2020-06-25T08:57:46+03:00
Общество

Урбанисты подскажут, как Челябинск сделать удобным для жизни

Алексей Текслер в обращении к депутатам ЗСО заявил, что город должен развиваться комплексно
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Комплексная застройка - новый принцип работы строительных компаний в регионе. Фото: пресс-служба СК "Легион".Комплексная застройка - новый принцип работы строительных компаний в регионе. Фото: пресс-служба СК "Легион".
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В четверг, 25 июня, Алексей Текслер обратился с традиционным обращением к депутатам Законодательного Собрания: подвел итоги и обозначил задачи. С минувшего обращения прошел год.

Отдельно глава региона остановился на благоустройстве Челябинска.

— Мы видим, что облик Челябинска начал меняться к лучшему. Город становится чище, зеленее, опрятнее. Уходят в прошлое несанкционированные стройки, рекламные конструкции, незаконные торговые объекты. Но работы впереди много. Важно закрепить этот позитивный тренд, сделать город удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал Текслер.

Губернатор подчеркнул: нужно больше зеленых и прогулочных зон. Заниматься важной задачей нужно в постоянном контакте с жителями, экспертами в области урбанистики.

Кстати, отдельно губернатор подчеркнул, что от планов строить к 2024 году 2 млн кв м жилья область не отказывается. Но речь не о «бетонных мешках» — огромных микрорайонах. Нужно создавать комфортные условия для жизни людей.

— Хочу еще раз акцентировать внимание Минстроя области, Глав муниципалитетов, всех застройщиков. Всю застройку в регионе необходимо сделать комплексной — возводить не только дома, но и закладывать достаточные площади дорог, необходимую социальную инфраструктуру — школы, детсады, больницы, спортивные объекты, — заявил губернатор.

Пока же во многих микрорайонах Челябинска и других городов приходится буквально исправлять ошибки прошлого: возводить школы и детсады, прокладывать дороги, разбивать скверы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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