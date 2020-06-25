В Челябинской области возрождается управление молодежной политики

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:08:17+03:00

В ноябре прошлого года губернатор работал на Южно-Уральском гражданском форуме: крупнейшем мероприятии, собравшем лучшие НКО региона. Фото: gubernator74.ru

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Работать вместе с общественными организациями — принцип губернатора Челябинской области. Алексей Текслер несколько раз встречался с руководителями и лидерами социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году грантовая поддержка общественников из бюджета области выросла в пять раз — до 210 млн. руб.

— Для меня принципиально важно делать не только «для», но и «вместе». Вовлекать каждого Человека в наши проекты, в формирование и реализацию наших общих планов. Нужно максимально задействовать потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций. Это гибкие и — как сейчас модно говорить — продвинутые проводники изменений в территориях и сообществах, — заявил Текслер.

Особый акцент — на работе с молодежью. Решение губернатора: возродить в области Управление молодежной политики.

— Структура станет центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. Объявляю открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры, — заявил глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU