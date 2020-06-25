«Предлагали поднять на руках»: пассажир челябинского аэропорта со сломанной ногой сам отказался от помощи

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:57:11+03:00

Сотрудники аэропорта рассказали свою версию событий и почему отключен эскалатор

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Эскалатор в новом терминале челябинского аэропорта, по котором пришлось подниматься пассажиру со сломанной ногой, отключили не столько из-за пандемии, сколько в целях экономии электричества. Таков приказ руководства, сообщили КП-Челябинск сотрудники авиапредприятия.

— Каждый раз девчонкам-агентам на стройках регистрации приходится выслушивать претензии. А как приходит проверка, у нас нет нарушений, — рассказал КП-Челябинск один из работников. — Что касается того пассажира со сломанной ногой, ему все-таки надо было подождать. Мужчине предложили два варианта: чтобы грузчики на руках подняли его или провести на инвалидной коляске через служебный вход. Но он отказался ждать и пошел корячиться сам.

Оказалось, этот мужчина — не единственный, кому пришлось испытывать неудобства.

— Один полный пассажир, килограмм 130, жаловался, что по ступенькам тяжело подниматься, — продолжает наш собеседник.

Еще одну историю рассказала в неофициальном паблике аэропорта пассажирка Юлия.

— Улетала из этого аэропорта 22 июня. Ни лифты, ни эскалаторы не работали. Девушка на регистрации передо мной была с коляской, где сидел ребенок. Попросила сотрудницу включить лифт. Ей ответили, что все отключено в целях экономии электроэнергии, таков приказ руководства. Сервис на 2, ничего не скажешь, — написала она.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, после резкого снижения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса челябинский аэропорт начал экономить на обслуживании нового терминала. Весной там поспешили отключить отопление и горячую воду. Сотрудники были вынуждены проводить суточные смены в куртках и шапках. ПАМЯТКА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

После данного инцидента челябинский аэропорт опубликовал памятку для маломобильных пассажиров. Это касается как людей с инвалидностью, так и тех, кто временно ограничен в передвижении из-за травмы.

— Заявка на сопровождение пассажира передается на электронную почту начальника смены пассажирских перевозок заранее по электронному адресу transit@cekport.ru, не позднее, чем за шесть часов до вылета. Если по каким-либо причинам вы не уведомили аэропорт заранее о специальных потребностях, сделать это можно на стойке регистрации перед вылетом.

Для таких пассажиров совершенно бесплатно предусмотрены следующие услуги: сопровождение и помощь в регистрации и оформлении багажа, предоставление инвалидного кресла-коляски для перемещения по терминалу и посадки в воздушное судно, специальные места ожидания в зоне контроля, оказание помощи при перемещении по территории аэропорта и другое. Полный список по ссылке.

В случае возникновения вопросов обращаться к начальнику службы пассажирских перевозок на месте или по телефону 8 (351) 778-30-78.

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ИСТОЧНИК KP.RU