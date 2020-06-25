2020-06-25T09:10:33+03:00
Общество

Андрей Барышев возложил цветы к Вечному огню по случаю важной исторической даты и в память о погибших героях

День Победы был и остается самым главным и священным праздником для нашей страны, который объединяет людей разных поколений
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75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве на Красной площади прошел Парад Победы. Это был исторический день, триумф советского народа-победителя, одержавшего победу над гитлеровской Германией.

В столице нашей Родины 24 июня тоже прошел парад Победы. В Челябинске, к сожалению, отменили все торжественные мероприятия. Но День Победы был и остается самым главным и священным праздником для нашей страны, который объединяет людей разных поколений.

Именно поэтому 24 июня депутат Госдумы, лидер движения «Соцгород» Андрей Барышев счел своим долгом прийти к Вечному огню на Аллее славы.

— Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, чтим память о погибших героях. Сегодня вместе с ребятами из Боевого братства и челябинскими казаками возложили цветы к Вечному огню и мемориалу воинам-интернационалистам, — говорит Андрей Барышев. — В эти непростые дни хочу пожелать всем здоровья, благополучия, стойкости духа и мирного неба над головой!

ИСТОЧНИК KP.RU

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