В Челябинске появится цифровой комплекс управления регионом

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:24:27+03:00

Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО. Фото: gubernator74.ru

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Контроль за управленческими решениями в Челябинской области ужесточат с помощью цифровизации. 25 июня, в обращении к депутатам Законодательного Собрания, губернатор Алексей Текслер заявил:

— Цифровая инфраструктура создает возможности для обеспечения принципиально новой скорости, качества и прозрачности работы Правительства области и муниципалитетов. В области будет создан комплекс цифрового управления регионом.

В состав новой структуры войдут Ситуационно-аналитический центр, информационно-коммуникационный модуль, различные региональные и ведомственные системы управления.

Губернатор уверен: качественно повысится эффективность нашей работы, в том числе скорость принятия, исполнения и контроля управленческих решений. Центр управления свяжет власть и жителей. В приоритете — здравоохранение, экология и сфера ЖКХ, работа с обращениями и инициативами граждан.

Центр управления регионом и «народный бюджет», по словам Текслера, «станут ключевыми элементами взаимодействия и обратной связи с гражданами».

— Власть должна быть в контакте с людьми. Это моя твердая позиция, — подчеркнул губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU