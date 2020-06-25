«Похожа на Zivert»: столичный фотограф оценила юную модель с ДЦП из Челябинска

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:51:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Шестилетняя челябинка с ДЦП Зара Бабаева, которая заняла первое место в голосовании на конкурсе «Самая красивая девочка России», но не понравилась членам жюри, хочет стать моделью. После того, как фотостудии вновь открылись после карантина, мама девочки Ольга Мелиоранская решила заняться портфолио.

Девочка побывала на фотосессии у детского фотографа Ирины Май и стилиста Юлии Пановой. Они работают по всей стране, а в июне как раз были в Челябинске.

— Я сразу предупредила, что у нас девочка с особенностями. Фотосъемка проходила без меня — я ждала в коридоре. Все прошло хорошо. Они похвалили Зару, им понравилось как она работает на камеру. Еще сказали, что она похожа на певицу Zivert, — рассказала Ольга Мелиоранская.

Фото: Ирина Май

Прежде всего, мама хочет, чтобы Зара понимала, что она красивая девочка. Этому помогают и фотографии, и красивые образы, созданные стилистом.

— Из-за коронавируса у нас отменился выпускной в детском саду. Мальчики к этому спокойно отнеслись, а девочки расстроились, что не смогут надеть красивые наряды. Надеюсь, хоть 1 сентября пройдет нормально, — отмечает Ольга Мелиоранская.

Кстати, Зара — поклонница Zivert. На днях мама девочки сделала клип-анимацию с фотографиями и отметила певицу в надежде, что звезда увидит пост.

zarikinazariki Зара очень любит творчество @_zivert и есть большая мечта, - встретиться с любимой певицей С @selunskaya мы решили сделать такой клип-анимацию. А вдруг @_zivert увидит и оценит наше творчество?

Ранее мы рассказывали о брате девочки по имени Назар, который похож на Филиппа Киркорова. Рассказываем, как на это отреагировал сам король эстрады.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU