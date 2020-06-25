Пивнушка бросила тень на репутацию автозавода в Челябинской области
Антимонопольная служба Челябинской области проводит проверку по жалобе автозавода «Урал» к пивному бару в Миассе. Машиностроителям не понравилось, как коммерсанты рекламируют свой пенный товар.
Владельцы бара разместили недалеко от завода огромный баннер с изображением рабочего и шасси грузового автомобиля на производственной площадке. Картинка сопровождается надписью: «Смена позади — за наградой заходи».
— Такой слоган и образы могут сформировать мнение, что в этом баре после каждой смены собираются работники автомобильного завода «Урал». Баннер формирует ложное мнение, что на данном заводе трудятся любители пенного напитка, и порочит деловую репутацию предприятия, — считают на самом автозаводе.
Кроме того указанная реклама нарушает и сам закон о рекламе, который запрещает использовать образы людей при продвижении алкогольной продукции, а также создавать ощущение важности употребления алкоголя.
Дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, который выступил заказчиком рекламы. Заседание Комиссии назначено на 8 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU