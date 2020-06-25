В Челябинске сокращается дистанция между инвестором и губернатором

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:56:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 июня, в обращении к депутатам ЗСО губернатор Алексей Текслер подчеркнул: для устойчивого развития экономики в область нужно привлекать инвестиции. По итогам 2019 года регион в федеральном рейтинге по инвестициям в основной капитал шагнул с 20 места на 16-е, их объем год составил почти 300 миллиардов рублей.

Показатель хороший, но, как отметил Текслер, для настоящего рывка в экономике цифры нужно удвоить. Вложений требуют агломерации, моногорода, малые города и села, промышленность и сельское хозяйство, экология и туризм, социальный сектор и инфраструктура — все это требует существенного вложения средств.

Работать с инвесторами должны все органы власти, реально помогать инвесторам и предпринимателям выходить на новые проекты, развивать бизнес. Координирует работу экономический блок правительства. Оценка губернатора эффективности работы министров, местных глав будет опираться на работе с инвесторами.

— Я готов максимально сократить дистанцию от инвестора до Губернатора. Заседания Инвестсовета должны быть наполнены содержательной, в том числе отраслевой, повесткой и проходить в рабочем режиме регулярно, при необходимости, несколько раз в месяц. Буду лично этим заниматься, — заявил Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU