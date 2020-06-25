«Страшно ездить»: в Челябинской области маршрутка с пассажирами в салоне сбила пешехода

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:44:09+03:00

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Пешеход оказался под колесами маршрутки в Троицке. ДТП произошло накануне, на перекрестке улиц Гагарина и Малышева.

— Куда только смотрят эти водилы маршруток? Страшно с ними ездить, ужас. Ехали на 21 маршрутке, водила сбил пешехода, — пишет автор фото в группе «Подслушано Троицк» во ВКонтакте.

В полиции назвали предварительную причину ДТП.

— У дома 39 по улице Гагарина, 59-летний водитель Ford Transit, совершил наезд на 56-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Суда по фото, пешеход поленился пройти несколько метром до ближайшей зебры. На асфальте было много крови — мужчина ударился головой.

Очевидцы ДТП разделились на два лагеря: одни заявляют, что водитель в момент столкновения был отвлечен на телефон, потому не успел заметить пешехода и вовремя затормозить, вторые, что водитель заметил пешехода, решил остановиться, но потом резко двинулся с места.

— Факт в том, что водила остановился, тот начал идти, и он опять резко дал газ, — рассказывает один из очевидцев.

Так же в комментариях пишут, что пешеход был пьян.

— Этот мужчина сбежал из больницы и был в нетрезвом виде. Виноват не водитель, а этот дед, — написал один из подписчиков паблика.

Пешеход госпитализирован с травмой головы. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU