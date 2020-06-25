Алексей Текслер распорядился выдать бесплатную форму воспитанникам спортшкол

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:43:16+03:00

В марте в Кыштыме открыли ледовый ФОК, который не могли построить девять лет. Фото: gubernator74.ru

Губернатор поручил помочь тем, кто представляет область на соревнованиях

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О спортивном образе жизни как норме говорил губернатор Челябинской области в обращении к депутатам ЗСО в четверг, 25 июня. Просьбы строить стадионы, ледовые арены звучат на всех встречах главы региона во время его рабочих поездок по Южному Уралу.

В прошлом году в Кыштыме, набравшись смелости, к Алексею Текслеру подошли местные мальчишки, воспитанники хоккейной школы. Они попросили достроить ФОК, который заложили девять лет назад. На окончание стройки и покупку оборудования требовалось 96 млн. руб. Губернатор распорядился вопрос с долгостроем решить, из бюджета области были выделены деньги. И в марте 2020 года ФОК открыли. Стройку контролировали родители юных спортсменов: на площадке в режиме онлайн работали видеокамеры.

В 2019 году завершилось строительство девяти стадионов. Открыта велотрасса в Копейске. В нынешнем построены зал самбо в Увельском районе, и благодаря спонсорской поддержке — бассейн в Варне.

— Решаем проблему долгостроев и нерационального вложения средств в прошлые периоды. На очереди — ФОК с бассейном в Нязепетровске и ФОК — в Кусе. Теперь они точно будут завершены, — анонсировал Текслер. — Проектируются и строятся 60 спортивных объектов по всей территории региона, почти в каждом муниципалитете.

Кадровый вопрос решит программа «Земский тренер» по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».

— Считаю, что мы должны обеспечить ребят, которые представляют область на соревнованиях, необходимой спортивной формой и инвентарем. Поручаю Минспорту области подготовить предложения до 1 августа, — заявил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU