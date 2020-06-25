2020-06-25T11:03:56+03:00
Общество

В Челябинской области молодым ученым помогут решить квартирный вопрос

Алексей Текслер заявил: светлые умы должны жить и работать дома
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Молодым ученым помогут решить квартирный вопрос.Молодым ученым помогут решить квартирный вопрос.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В обращении к депутатам Законодательного Собрания в четверг, 25 июня, губернатор Алексей Текслер заявил о поддержке молодых ученых Южного Урала.

Руководство РАН поддержало предложение губернатора, и в регионе будет открыто представительство Уральского отделения РАН. Это логичное признание научного потенциала региона. Решение принято в феврале 2020 гола. В Челябинске представительство Уральского отделения РАН откроется на ул. Ворошилова, в комплексе зданий международного кампуса ЧелГУ. Ранее там размещалась банковская школа Центробанка РФ.

В обращении к депутатам губернатор напомнил, как поддерживается наука в регионе. Так, с Фондом фундаментальных исследований на гранты для ученых выделяется 100 млн. руб.

Губернатор уверен: молодые ученые должны жить и работать дома — на Южном Урале.

— Социальная выплата в 1 миллион рублей будет выделяться пятидесяти молодым ученым на решение жилищного вопроса ежегодно, начиная с 2021 ого года, — заявил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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