Красавица-чемпионка России по бодибилдингу получила значок ГТО в Челябинской области

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:14:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Золотой значок ГТО получила на днях чемпионка России по бодибилдингу Ирина Коваленко. Спортсменка живет в Агаповском районе и сама проводит тренировки по фитнесу, сообщает министерство по спорту и туризму Челябинской области.

Ирина призналась, что не готовилась к сдаче нормативов специально: не бегала кроссы, не качала пресс. Показать высокие результаты ей помогли постоянные тренировки в тренажерном зале.

Ирина Коваленко. Фото: из личного архива героя публикации.

— Я просто тренируюсь и стараюсь держать свое тело в тонусе. Этого оказалось достаточно, чтобы сдавать нормативы было в удовольствие. Я получила положительные эмоции и хорошее настроение, — призналась Ирина.

Вместе с прославленной чемпионкой нормативы сдавали восемь ее подопечных, которые занимаются в группе по фитнесу. Некоторые тоже выполнили нормативы на золотой знак отличия, другие — на «серебро» и «бронзу».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это установленные государством требования к физической подготовленности человека. Значки ГТО способствуют развитию массового спорта и оздоровлению нации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU