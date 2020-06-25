Красавица-чемпионка России по бодибилдингу получила значок ГТО в Челябинской области
Золотой значок ГТО получила на днях чемпионка России по бодибилдингу Ирина Коваленко. Спортсменка живет в Агаповском районе и сама проводит тренировки по фитнесу, сообщает министерство по спорту и туризму Челябинской области.
Ирина призналась, что не готовилась к сдаче нормативов специально: не бегала кроссы, не качала пресс. Показать высокие результаты ей помогли постоянные тренировки в тренажерном зале.
Ирина Коваленко. Фото: из личного архива героя публикации.
— Я просто тренируюсь и стараюсь держать свое тело в тонусе. Этого оказалось достаточно, чтобы сдавать нормативы было в удовольствие. Я получила положительные эмоции и хорошее настроение, — призналась Ирина.
Вместе с прославленной чемпионкой нормативы сдавали восемь ее подопечных, которые занимаются в группе по фитнесу. Некоторые тоже выполнили нормативы на золотой знак отличия, другие — на «серебро» и «бронзу».
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — это установленные государством требования к физической подготовленности человека. Значки ГТО способствуют развитию массового спорта и оздоровлению нации.
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ИСТОЧНИК KP.RU