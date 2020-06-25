В Челябинской области обучили операторов, работающих с комплексами для быстрой обработки бюллетений

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:08:32+03:00

Аппараты установят на участках в дни голосования за поправки в Конституцию

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В избиркоме Челябинской области провели обучение членов участковых избирательных комиссий, которые будут работать операторами комплексов обработки бюллетеней (КОИБ) в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Обучение проходят в группе до 60 человек, по одному человеку за столом — с учетом соблюдения социальной дистанции. Операторы КОИБ оказывают консультативную и практическую помощь избирателям.

Как сообщили в комиссии, обучение проходит в два этапа — это теоретический курс и практическое занятие, по итогам, которых операторы КОИБ проходят итоговое тестирование. В общей сложности обучение пройдут 450 человек.

Комплексы обработки бюллетеней ускоряют время подведения итогов, исключают непреднамеренные ошибки операторов при вводе в базу данных и при подсчете голосов. КОИБы установят на крупнейших избирательных участках региона. Всего их насчитывается 225 штук. Порядок голосования на них будет отличаться лишь тем, что бюллетень нужно опускать не в ящик для голосования, а в сканирующее устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU