Омбудсмен Челябинской области и избирком подписали соглашение перед голосованием за поправки в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:26:10+03:00

Рассказываем, на что направлен документ

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Председатель избирательной комиссия Челябинской области Сергей Обертас и Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко подписали соглашение о сотрудничестве на время проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Как сообщили в избиркоме, документ направлен на высокий уровень контроля над процедурами голосования, соблюдение прав и свобод граждан, содействие участникам голосования в реализации их полномочий.

Сергей Обертас отметил, что у избирательной комиссии Челябинской области сложился многолетний эффективный опыт взаимодействия с аппаратом омбудсмена в избирательных кампаниях разного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU