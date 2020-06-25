Омбудсмен Челябинской области и избирком подписали соглашение перед голосованием за поправки в Конституцию
Председатель избирательной комиссия Челябинской области Сергей Обертас и Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко подписали соглашение о сотрудничестве на время проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
Как сообщили в избиркоме, документ направлен на высокий уровень контроля над процедурами голосования, соблюдение прав и свобод граждан, содействие участникам голосования в реализации их полномочий.
Сергей Обертас отметил, что у избирательной комиссии Челябинской области сложился многолетний эффективный опыт взаимодействия с аппаратом омбудсмена в избирательных кампаниях разного уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU