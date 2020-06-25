2020-06-25T11:27:26+03:00
Политика

Омбудсмен Челябинской области и избирком подписали соглашение перед голосованием за поправки в Конституцию

Рассказываем, на что направлен документ
Сергей ГРУШАКОВ
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Сергей Обертас и Юлия Сударенко подписали соглашение. Фото: избирком Челябинской областиСергей Обертас и Юлия Сударенко подписали соглашение. Фото: избирком Челябинской области
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Председатель избирательной комиссия Челябинской области Сергей Обертас и Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко подписали соглашение о сотрудничестве на время проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.

Как сообщили в избиркоме, документ направлен на высокий уровень контроля над процедурами голосования, соблюдение прав и свобод граждан, содействие участникам голосования в реализации их полномочий.

Сергей Обертас отметил, что у избирательной комиссии Челябинской области сложился многолетний эффективный опыт взаимодействия с аппаратом омбудсмена в избирательных кампаниях разного уровня.

График работы избирательных участков

График работы избирательных участков

ИСТОЧНИК KP.RU

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