Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тысяч рублей

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:41:59+03:00

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Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. 40% опрошенных совершали крупные покупки в последние три месяца, а больше половины планируют потратить большую сумму в ближайшие полгода. Самыми популярными способами для накоплений россияне назвали вклады и накопительные счета.

Большинство россиян (60%) формируют накопления. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили по 100-500 тыс. рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет.

Для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска —до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад — такой ответ дали 49% респондентов. На втором месте накопительные, а на третьем — текущие счета. Около 2% россиян выбирают другие способы — чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

— Мы видим, что многие люди меняют свои сберегательные привычки. Кто-то задумывается о необходимости откладывать средства впервые, а кто-то ищет более интересные инструменты для накопления. Растет спрос на накопительные счета, инвестиционные инструменты, но большая доля клиентов все еще выбирает традиционные вклады, что подтверждает наше исследование, — отмечает директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Эльвира Емец. — Поэтому полного замещения вкладов другими продуктами в ближайшее время, конечно, не произойдет.

За последние три месяца большинство опрошенных россиян (80%) не меняли структуру сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги — на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только 6% отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Главной альтернативой вкладу россияне называют накопительный счет — его выбрали 37% опрошенных. Его преимуществом стала возможность свободно управлять деньгами — пополнять и снимать средства в любой момент. Около 7% рассказали, что открыли брокерский счет, столько же опрошенных перешли на наличные. А 30% заявили, что потратили снятые со вкладов деньги.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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ИСТОЧНИК KP.RU