Четырехлетняя девочка выжила после падения из окна в Магнитогорске

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:06:45+03:00

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Несчастный случай произошел накануне. Вечером 24 июня четырехлетняя девочка выпала из окна жилого дома в Магнитогорске, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

— По предварительным данным, ребенок остался без внимания взрослых. Окно в комнате было открыто. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпал из окна на третьем этаже жилого дома, — говорят в ведомстве.

Состояние крохи тяжелое. Медики диагностировали ушибы внутренних органов.

По данному факту проводится доследственная проверка. Дело находится на контроле у руководителя Следственного комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU