Четырехлетняя девочка выжила после падения из окна в Магнитогорске
Несчастный случай произошел накануне. Вечером 24 июня четырехлетняя девочка выпала из окна жилого дома в Магнитогорске, сообщает СУ СК России по Челябинской области.
— По предварительным данным, ребенок остался без внимания взрослых. Окно в комнате было открыто. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпал из окна на третьем этаже жилого дома, — говорят в ведомстве.
Состояние крохи тяжелое. Медики диагностировали ушибы внутренних органов.
По данному факту проводится доследственная проверка. Дело находится на контроле у руководителя Следственного комитета.
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ИСТОЧНИК KP.RU