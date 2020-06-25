Житель Челябинской области выиграл миллион в лотерею

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:38:44+03:00

Общая сумма выигрышей по билетам, купленным на почте в этом году, составила более 8 миллионов. Фото: УФПС Челябинской области

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Южноуралец неожиданно для себя стал миллионером. Счастливый билет лотереи «Русское лото» он приобрел на почте. Об этом рассказали в пресс-службе УФПС Челябинской области.

Кстати, это не первый случай крупного везения в этом году. Ранее билет, приобретенный в почтовом отделении, принес обладателю 1,5 миллиона рублей. Еще двое клиентов выиграли по 500 тысяч. А общая сумма выигрышей по билетам, купленным на почте в этом году, составила более 8 миллионов.

По данным Почты России, самые азартные игроки живут в Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Кыштыме. Они чаще других покупают лотерейные билеты.

— Например, накануне 9 мая в центральное почтовое отделение Магнитогорска пришел пенсионер. Он приобрел внушительную пачку билетов. Рассказал, что у них с товарищами традиция такая — приобретать билеты вскладчину и обязательно праздничного тиража, — говорит заместитель начальника Магнитогорского почтамта Кумсай Мамбетова. — Позже клиент снова появился в отделении, чтобы сообщить приятную новость: выигрыш по билетам значительно превысил потраченную на них сумму. А на прошлой неделе клиентка почтового отделения 455025 приобрела билет моментальной лотереи, тут же стерла защитный слой и обнаружила приз — 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU