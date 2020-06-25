2020-06-25T13:07:00+03:00
Общество

В июле в Челябинской области откроют летние лагеря

Чиновники не хотят лишать детей отдыха
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Лагеря откроют уже в июле.Лагеря откроют уже в июле.Фото: УКЛАДОВ Егор
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В четверг, 25 июня, в Челябинской области принято решение о частичном открытии детских лагерей с июля, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ожидается, что детей примут около половины загородных школьных лагерей и многие пришкольные лагеря. Их могло бы быть больше, но владельцы некоторых лагерей решили отказаться от летней оздоровительной кампании этим летом. Одни не смогли обеспечить необходимые санитарные условия, другие просто устали от неизвестности.

Также с июля возобновятся заезды в санатории Южного Урала. Один из трех обсерваторов — здравница «Карагайский бор» — тоже планирует после дезинфекции помещений возобновить работу в качестве реабилитационного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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