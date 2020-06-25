В июле в Челябинской области откроют летние лагеря

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:07:00+03:00

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В четверг, 25 июня, в Челябинской области принято решение о частичном открытии детских лагерей с июля, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ожидается, что детей примут около половины загородных школьных лагерей и многие пришкольные лагеря. Их могло бы быть больше, но владельцы некоторых лагерей решили отказаться от летней оздоровительной кампании этим летом. Одни не смогли обеспечить необходимые санитарные условия, другие просто устали от неизвестности.

Также с июля возобновятся заезды в санатории Южного Урала. Один из трех обсерваторов — здравница «Карагайский бор» — тоже планирует после дезинфекции помещений возобновить работу в качестве реабилитационного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU