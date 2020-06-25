2020-06-25T13:03:39+03:00
Общество

Разобрали по пунктам: общественники выделили основные задачи, которые губернатор области поставил перед депутатами Заксобрания

Традиционное выступление состоялось сегодня
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Фото с сайта gubernator74.ruФото с сайта gubernator74.ru
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Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с традиционным обращением к депутатам Законодательного Собрания региона. Из послания, которое длилось около часа, авторы телеграмм-канала «Челябушка» выделили, на их взгляд, наиболее важные задачи, которые в регионе будут решать в ближайшее время.

Финансирование сферы здравоохранения увеличат на четыре миллиарда рублей, появится больше медучреждений, например, новая инфекционная больница.

Ожидается презентация экостандарта, расширение сетки постов мониторинга воздуха (до 20), а данные станут открытыми для южноуральцев.

По окончании рекультивации челябинской свалки возьмутся за полигоны в других муниципалитетах. Цель — перерабатывать до 50% мусора.

Парламентарии примут закон, дающий преимущества желающим стать предпринимателями или переобучиться на востребованные специальности.

На Южном Урале отремонтируют в два раза больше дорог, чем в 2019-м (свыше 600 км) и все за счет увеличения дорожного фонда.

Продолжат обновление общественного транспорта несмотря на трудности, в частности закупят 34 автобуса для Челябинска.

Расселят до 20 тысяч квадратных метров ветхо-аварийного жилья.

Сделают упор на капремонте детских учреждений: обновят 37 детсадов и реконструируют 10 школ, к 1 сентября учащихся младших классов обеспечат горячим питанием.

Кроме программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» заработают также «Земский тренер» и «Земский работник культуры» — очень необычно, отмечают общественники.

Из-за эпидемии коронавируса к парламентариям губернатору пришлось обращаться по видеосвязи, очная встреча ожидается только к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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