Разобрали по пунктам: общественники выделили основные задачи, которые губернатор области поставил перед депутатами Заксобрания
Сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с традиционным обращением к депутатам Законодательного Собрания региона. Из послания, которое длилось около часа, авторы телеграмм-канала «Челябушка» выделили, на их взгляд, наиболее важные задачи, которые в регионе будут решать в ближайшее время.
Финансирование сферы здравоохранения увеличат на четыре миллиарда рублей, появится больше медучреждений, например, новая инфекционная больница.
Ожидается презентация экостандарта, расширение сетки постов мониторинга воздуха (до 20), а данные станут открытыми для южноуральцев.
По окончании рекультивации челябинской свалки возьмутся за полигоны в других муниципалитетах. Цель — перерабатывать до 50% мусора.
Парламентарии примут закон, дающий преимущества желающим стать предпринимателями или переобучиться на востребованные специальности.
На Южном Урале отремонтируют в два раза больше дорог, чем в 2019-м (свыше 600 км) и все за счет увеличения дорожного фонда.
Продолжат обновление общественного транспорта несмотря на трудности, в частности закупят 34 автобуса для Челябинска.
Расселят до 20 тысяч квадратных метров ветхо-аварийного жилья.
Сделают упор на капремонте детских учреждений: обновят 37 детсадов и реконструируют 10 школ, к 1 сентября учащихся младших классов обеспечат горячим питанием.
Кроме программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» заработают также «Земский тренер» и «Земский работник культуры» — очень необычно, отмечают общественники.
Из-за эпидемии коронавируса к парламентариям губернатору пришлось обращаться по видеосвязи, очная встреча ожидается только к концу лета.
ИСТОЧНИК KP.RU