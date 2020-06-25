2020-06-25T13:08:37+03:00
Общество

Плохо себя вел: суд отказал в УДО застройщику, осужденному за мошенничество с деньгами дольщиков

Директор строительной фирмы попросился на свободу спустя два года
Ирина ФАДЮШИНА
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В колонии-поселении застройщик неоднократно нарушал режимВ колонии-поселении застройщик неоднократно нарушал режимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городской суд Копейска отказал в условно-досрочном освобождении директору ООО «Еврострой» Дмитрию Исупову. Фирма возвела офисно-жилой комплекс на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, но после банкротства за счет инвестора (ЗАО «ДБМ») оформила квадратные метры на других людей. Сумма ущерба составила 36 млн рублей.

В 2018 году суд приговорил Исупова к пяти годам колонии-поселении и штрафу в 80 тыс. рублей за мошенничество. Спустя два года он попросился на свободу, но прокуратура оказалась категорически против. Оказалось, что осужденный не оплатил штраф и возместил чуть более 60 тыс. рублей ущерба.

— В период отбывания наказания за допущенные нарушения на него шесть раз налагались дисциплинарные взыскания в виде выговора и водворения в штрафной изолятор, последнее из которых не снято и не погашено. Согласно заключению администрации ФКУ ИК-6 осужденный характеризуется посредственно, имеет отрицательную динамику исправления, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как отмечают в надзорном ведомстве, этого достаточно, чтобы сделать вывод о том, что мужчина исправился. А значит на свободу ему пока рано. Суд согласился с доводами прокуратуры. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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