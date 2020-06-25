Сбербанк в Челябинске выдал первые кредиты в рамках программы поддержки системообразующих предприятий

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:13:50+03:00

В перечень вошли несколько десятков клиентов Челябинского отделения Сбербанка, в том числе из отраслей машиностроения, металлургии и легкой промышленности

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Челябинское отделение Сбербанка предоставляет кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке.

В перечень системообразующих предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, вошли несколько десятков клиентов Челябинского отделения Сбербанка, в том числе из отраслей машиностроения, металлургии и легкой промышленности.

— У программы поддержки системообразующих предприятий в Челябинской области большой потенциал. Уже сейчас мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны предприятий из самых разных отраслей, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Своей главной задачей сегодня мы видим максимальную поддержку экономики области, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Мы надеемся, что наша помощь предприятиям Челябинска позволит им сохранить производство и рабочие места.

Одним из первых на Южном Урале кредит по государственной программе поддержки системообразующих предприятий получил Челябинский механический завод.

— Полученные кредитные средства будут направлены на выплату зарплаты, закупку материалов, комплектующих и другие обязательные платежи. Мы уже проходили с поддержкой Сбербанка ни один кризис. Ценим банк, как надежного партнера, — отмечает генеральный директор ОАО «Челябинский механический завод» Петр Вагин. — Сегодня отмечу оперативность, с которой банк проделал огромный объем работы, необходимый для начала выдачи кредитов.

Кредиты в рамках программы выдаются на срок до трех лет по средней ставке — 3% (все, что выше — субсидируется государством). Предприятия могут использовать кредит на оплату труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования, ремонта оборудования, коммунальных услуг, транспортных расходов, финансирования опытно-конструкторских работ и так далее.

ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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ИСТОЧНИК KP.RU