Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей по ипотеке с господдержкой 2020

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:04:13+03:00

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В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк выдал первый миллиард рублей на покупку новой квартиры в ипотеку. Средняя сумма займа составляет 3,8 млн рублей.

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 6,19% на покупку квартиры в новостройке. Предложение действительно до ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования. Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете. Заявку рассмотрят в течение дня, и с момента ее одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев.

Подробнее об ипотеке с господдержкой 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU