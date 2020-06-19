2020-06-25T14:14:07+03:00
Политика

Как в Челябинской области будут соблюдать меры безопасности в день голосования за поправки в Конституцию

Рассказываем, почему решили отказаться от штор на кабинках
Сергей ГРУШАКОВ
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Все поверхности на участках будут обрабатываться антисептикамиВсе поверхности на участках будут обрабатываться антисептикамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области голосование на дому за поправки в Конституцию будет проходить со всеми требованиями безопасности. Подать заявку на волеизъявление в таком формате можно до 1 июля, в избирательной комиссии или на портале Госуслуг.

Члены избирательной комиссии придут на дом — не менее двух человек, плюс один наблюдатель с переносным ящиком. Они будут обеспечены средствами защиты: халатами, масками, перчатками. Каждому голосующему принесут герметичный пакет с перчатками, маской, ручкой, салфеткой-санитайзером, заявлением для голосования на дому и бюллетенем. Сергей Обертас уверяет, процедура будет организована с минимальными рисками для всех участников процесса. Те, кто сидит дома на карантине, будут голосовать так же, как и остальные — с персональной доставкой бланков.

На участках волонтеры будут измерять температуру, выдавать перчатки, маску и ручку. Все участковые избирательные комиссии получили бесконтактные термометры. После голосования их передадут тем, кто в них нуждается. Возможно, учреждениям образования. Участки будут периодически проветриваться, раз в час клининговые службы будут проводить антибактериальную уборку. Шторок для голосования не будет, чтобы не застаивался воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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