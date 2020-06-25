2020-06-25T14:36:52+03:00
Общество

52-летняя педиатр погибла от ковидной пневмонии в Челябинской области

Женщина работала участковым врачом в детской поликлинике
Лидия ПЕСКОВА
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Погибшая была детским врачом. Фото: из архива редакции, оно не связано с личностью умершей женщины.Погибшая была детским врачом. Фото: из архива редакции, оно не связано с личностью умершей женщины.
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Минздрав региона сообщает еще об одной жертве коронавируса среди врачей. 25 июня от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя доктор городской детской поликлиники Миасса. Имя погибшей не называют.

Доктор сгорела буквально за две недели. А началось все с банальной температуры. Она поднялась 11 июня. Из-за недомогания педиатр не пошла на работу.

Спустя четыре дня ей пришлось вызвать скорую. Доктора повезли на компьютерную томографию, и она показала двустороннюю пневмонию

Женщину госпитализировали на базу в ММЦ Северный, ее состояние было средней степени тяжести. Далее пришло лабораторное подтверждение коронавирусной инфекции.

— В минувшее воскресенье состояние пациентки резко ухудшилось, ее перевели в реанимацию. В среду женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все предпринятые усилия врачей Миасса и специалистов областных больниц сегодня она скончалась, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Министерство здравоохранения Челябинской области выражает соболезнования семье и близким нашей коллеги, которую вспоминают как оптимистичного, грамотного, заботливого и по-настоящему преданного своей профессии специалиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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