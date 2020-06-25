Алексей Текслер вступил в партию «Единая Россия»

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:08:55+03:00

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В четверг, 25 июня, в «World trade center», в Челябинске, открыла работу областная конференция партии «Единая Россия». Губернатор Алексей Текслер объявил, что вступает в ряды партии власти.

— Мне важно взять ответственность за формирование обновленного состава законодательного собрания, перезагрузить работу партии в регионе, связать работу партии с практическим результатом во благо наших жителей. Поэтому, я принял решение вступить в партию «Единая Россия». Так что идем на выборы вместе, одной командой, — объявил Текслер.

Коллег глава региона предупредил: легкой жизни не обещает наоборот. Будет требовать от партии, от каждого ее члена переломить восприятие многих людей к партии.

«Партия — это люди, результат каждого и есть ее имидж», — подчеркнул Текслер.

Напомним, на прошлой неделе губернатор заявил, что решил возглавит партийный список единороссов на выборах в ЗСО. Он озвучил кандидатов по партийной тройке: Владимира Мякуша, секретарь партийной организации и Евгения Майорова, Уполномоченный по правам ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU