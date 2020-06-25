От резиденции Деда Мороза до космоса: жителям Челябинска предлагают выбрать тему ледового городка
Готовь проект ледового городка летом. На портале «Активный житель74» запустили голосование за новогоднее оформление площади Революции. В какой тематике в этом году будут сделаны ледяные скульптуры, предлагают решить самим челябинцам.
Темой ледового городка может стать:
— «Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города города;
— «Резиденция Деда Мороза»;
— «Мир героев Агнии Барто», посвященная 115-летию со дня рождения автора;
— «В мире животных», в честь 120-летия со дня рождения Евгения Чарушина — детского писателя и художника-анималиста;
— «Богатыри России»;
— «Челябинск космический», к 60-летию первого полета человека в космос.
Голосование продлится до 3 июля. Как сообщают в мэрии, по теме, набравшей наибольшее количество голосов, подготовят проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.
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ИСТОЧНИК KP.RU