2020-06-25T15:23:58+03:00
Общество

От резиденции Деда Мороза до космоса: жителям Челябинска предлагают выбрать тему ледового городка

Власти подготовили шесть концепций
Валентина ВАГАНОВА
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Голосование за концепцию ледового городка на портале «Активный житель74» продлится до 3 июля.Голосование за концепцию ледового городка на портале «Активный житель74» продлится до 3 июля.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Готовь проект ледового городка летом. На портале «Активный житель74» запустили голосование за новогоднее оформление площади Революции. В какой тематике в этом году будут сделаны ледяные скульптуры, предлагают решить самим челябинцам.

Темой ледового городка может стать:

— «Челябинск юбилейный», посвященный празднованию 285-летия города города;

— «Резиденция Деда Мороза»;

— «Мир героев Агнии Барто», посвященная 115-летию со дня рождения автора;

— «В мире животных», в честь 120-летия со дня рождения Евгения Чарушина — детского писателя и художника-анималиста;

— «Богатыри России»;

— «Челябинск космический», к 60-летию первого полета человека в космос.

Голосование продлится до 3 июля. Как сообщают в мэрии, по теме, набравшей наибольшее количество голосов, подготовят проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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