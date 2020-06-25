2020-06-25T15:11:32+03:00
Происшествия

За строительство ФОКа в Челябинской области власти заплатили два раза

Уголовное дело возбуждено на «неустановленное лицо»
Лидия ПЕСКОВА
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Наказывать пока некого - виновного не нашли.Наказывать пока некого - виновного не нашли.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Проверка расходов администрации Южноуральска при строительстве ФОКа с искусственным льдом закончилась возбуждением уголовного дела. Изучив отчеты Контрольно-счетной палаты, прокуратура заподозрила местные власти в халатности.

— Установлено, что с 2017 по 2019 годы неустановленный человек из администрации Южноуральска принял работы по завышенной стоимости. Причем подрядчику были оплачены работы, за которые ранее уже было заплачено другой коммерческой организации, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Криминальный поступок чиновника, который должен был проверять сроки и качество проведенных работ по госконтракту с компанией «Стройтранссоюз», обобрал бюджет города на 5,2 млн рублей.

Виноватого ищет следственный отдел Южноуральска. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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