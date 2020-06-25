Ради дорог к новостройкам в Челябинске вырубят две тысячи деревьев

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:41:24+03:00

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Сегодня, 25 июня, журналистам показали ход строительства новой дороги по улице Татищева, которая будет проходить от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина. Она рассчитана на четыре полосы. Вдоль проезжей части появятся фонари, тротуары и газоны.

Также в этом году закатают в асфальт участок улицы Татищева от Петра Сумина до Комсомольского проспекта и улицу 250-летия Челябинска от Татищева до Академика Маккева. Все они свяжут микрорайон «Парковый-2» и ЖК «Ньютон» с «большим городом».

Работы завершатся в этом годуФото: Антон МАКЕЕВ

Ходом строительства остался доволен даже депутат из «Паркового-2» Роман Никитин, который известен своими экстравагантными высказываниями и критикой чиновников.

— Сейчас детям до учебного заведения приходится добираться с пересадками, расширение дорог позволит избавиться от этой проблемы, — рассказал Роман Никитин.

Из-за строительства дорог придется срубить порядка двух тысяч деревьев. Чтобы частично возместить ущерб нанесенный природе планируются компенсационные высадки во дворах «Паркового-2». Этот вопрос обсудили Роман Никитин и председатель городского комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Сейчас жители вынуждены ходить пешком через лесФото: Антон МАКЕЕВ

В общей сложности в 2020 году в Челябинске по программе «Безопасные и качественные дороги» планируется провести работу на 26 дорожных объектах, общая протяженность которых должна составить около 43 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU