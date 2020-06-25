Мультканал объявил кастинг ведущих для жителей Челябинской области 60+

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:14:05+03:00

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Канал 2х2 объявил кастинг на роли ведущих программы «Новости анимации». Принять участие в конкурсе могут олдстеры в возрасте 60+.

Слово «олдстер», да пусть оно вас не пугает, означает всего лишь «пожилой человек». Если вам тоже претит это грустное сочетание слов и вы хотите доказать миру, что душой еще молоды, добро пожаловать на телекастинг.

— Для участия в кастинге нужно записать ролик: зрелищно, выразительно и шикарно зачитать на камеру одну из трех фейковых новостей, уложившись в 90 секунд. Лучшие работы участников мы покажем в эфире. Главное, чтобы на одежде участников не было никаких брендов, — говорят на канале.

Ролик следует загрузить в социальные сети с хэштегом #СУПЕРСТАРШИЕ2Х2. Эксперты телеканала отсмотрят заявки и выберут победителей.

Кастинг-конкурс проводится с 22 июня по 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU