Не пить после десяти: Челябинске депутаты хотят ограничить время работы разливаек
Двойной удар: вслед за ограничением на площадь находящихся в домах разливаек, депутаты челябинского ЗСО хотят дополнительно ограничить время работы для магазинов, торгующих спиртным. Соответствующая инициатива направлена в Госдуму.
— Наши депутаты предлагают внести поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта..». Это позволит устанавливать дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Мы считаем, что эти два ограничения — по площади зала обслуживания и времени работы — поставят наливайкам надежный заслон, — рассказал председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и предпринимательству Константин Захаров.
Ранее депутаты уже нанесли удар по разливайкам: в мае 2020 подобным заведениям ограничили площадь, если они торгуют спиртным в многоквартирных домах. Теперь алкоголь могут разливать только в барах больше 40 квадратных метров.
Подобные меры стали принимать после массовых жалоб жильцов домов, где находятся такие разливайки на шум и драки.
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ИСТОЧНИК KP.RU