Погода в Челябинске на 26 июня 2020: без смога, и на том спасибо
Именно в этот день в 1940-м в СССР ввели восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и уголовную ответственность за самовольный уход с работы. К счастью, нынешние законы попроще. Однако работодатель так и норовит привлечь тебя к ненормированной работе. А это ох как раздражает летом. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 26 июня 2020 года.
В ночь на пятницу в городе всего +5...+7 градусов, днем всего +15...+17. В городе облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь.
Режим НМУ на пятницу не объявлен.
В субботу на пару градусов потеплеет, но до конца месяца погода в городе будет примерно такой же. Ждать жары со дня на день не стоит.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU