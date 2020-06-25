Погода в Челябинске на 26 июня 2020: без смога, и на том спасибо

25 Июнь 2020 2020-06-25T18:22:15+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске 26 июня 2020 года

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Именно в этот день в 1940-м в СССР ввели восьмичасовой рабочий день, семидневную рабочую неделю и уголовную ответственность за самовольный уход с работы. К счастью, нынешние законы попроще. Однако работодатель так и норовит привлечь тебя к ненормированной работе. А это ох как раздражает летом. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 26 июня 2020 года.

В ночь на пятницу в городе всего +5...+7 градусов, днем всего +15...+17. В городе облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь.

Режим НМУ на пятницу не объявлен.

В субботу на пару градусов потеплеет, но до конца месяца погода в городе будет примерно такой же. Ждать жары со дня на день не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU