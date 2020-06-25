Безработным платят больше: город в Челябинской области остался без общественного транспорта

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:47:40+03:00

Все водители уволились, чтобы получать пособие по безработице Фото: Андрей АБРАМОВ

В Юрюзани остался только один водитель на междугороднем маршруте

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Выгоднее, чем работать: город в Челябинской области остался без общественного транспорта. У перевозчика, с которым заключила договор администрация Юрюзани, уволились все водители.

О проблеме сообщило местное издание «Авангард». По словам замглавы муниципалитета Дениса Голубева, в проблеме виновато пособие по безработице, увеличенное из-за пандемии коронавируса. Многие водители посчитали, что получать деньги просто так будет выгоднее, чем работать.

— Предприниматель ищет водителей, но пока безуспешно. Договор на перевозки с ИП Батаргареева заключен до 20 августа. Далее она, по-видимому, заявляться не собирается. Мы вели переговоры с перевозчиками из Усть-Катава, но там проблема с техникой. Сейчас пытаемся договориться с АТП, но много разных нюансов нужно уладить, поэтому какое-то время просим жителей потерпеть, — рассказал Голубев.

В городе остался только один действующий маршрут — междугородний. На автобусе, курсирующем между Катав-Ивановском и Юрюзанью, остался водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU