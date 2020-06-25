2020-06-25T21:35:26+03:00
Происшествия

В Челябинске две женщины пытались скрыться от закона, выбросив свертки с героином

Они испугались при виде патрулей
Антон МАКЕЕВ
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Росгвардия по Челябинской области/vk.comРосгвардия по Челябинской области/vk.com
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Бросай и беги: по такому принципу двое жительниц Южного Урала попытались избежать наказания за наркотики. Две истории со сходим сценарием произошли в Металлургическом и Курчатовском районах Челябинска.

— На улице Черкасской бойцы вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на мужчину и женщину. При виде патрульного автомобиля они оба заметно занервничали, а женщина бросила на землю три полиэтиленовых свертка, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Задержана 26-летняя уроженка Троицка. Вместе со спутником их передали полиции. В трех пакетиках, сброшенных на землю и еще 10 свертках, найденных в сумке женщины, был героин. Общая масса 5,32 грамма.

А вот челябинки 32 и 38 лет, задержанные при схожих обстоятельствах на проспекте Победы, уже имели проблемы с законом. Одна из них, увидев, росгвардейцев, выбросила сверток, обернутый в фольгу. Там тоже был героин массой 0,28 грамма.

По данным фактам в полиции Челябинску возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление, не доведенное до конца по не зависящим от лица обстоятельствам»), ч. 3 ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по предварительному сговору, в значительном размере»), также ч.2 ст.228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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