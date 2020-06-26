2020-06-26T07:44:16+03:00
Общество

Финалистка «Мисс Москва-2020» из Челябинска похвасталась шикарным желтым автомобилем

Красавица выложила в Instagram роскошные фото
Лидия ПЕСКОВА
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Ксения Слепенкова. Фото: Instagram.Ксения Слепенкова. Фото: Instagram.
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Подруги челябинки Ксении Слепенковой, которая прошла в финал конкурса красоты «Мисс Москва-2020», поздравляют девушку с приобретением автомобиля. На странице Ксении в Instagram появились роскошные снимки с желтым Mercedes-Benz. На крыше автомобиля завязан огромный красный бант. Можно подумать, что эта машина досталась Ксении.

И красавица подтверждает, что купила машину.

— У ребенка новая игрушка, — подписала она фотографии.

— Поздравляю с покупкой! — радуется одна из подруг.

— Спасибо, — коротко отвечает счастливая обладатель желтого «Мерседеса».

Ксения Слепенкова. Фото: Instagram.

Ксения Слепенкова. Фото: Instagram.

Кадры, сделанные на фоне машины, лишь подчеркивают ее красоту.

Уроженка Челябинска Ксения Слепенкова учится на четвертом курсе факультета психологии в Московском социально-педагогическом институте. Недавно девушка открыла для себя модельный бизнес и прошла в финал конкурса «Мисс Москва-2020». Итоги конкурса будут объявлены 2 июля, однако, кажется, девушка уже получила свой приз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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