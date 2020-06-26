Финалистка «Мисс Москва-2020» из Челябинска похвасталась шикарным желтым автомобилем
Подруги челябинки Ксении Слепенковой, которая прошла в финал конкурса красоты «Мисс Москва-2020», поздравляют девушку с приобретением автомобиля. На странице Ксении в Instagram появились роскошные снимки с желтым Mercedes-Benz. На крыше автомобиля завязан огромный красный бант. Можно подумать, что эта машина досталась Ксении.
И красавица подтверждает, что купила машину.
— У ребенка новая игрушка, — подписала она фотографии.
— Поздравляю с покупкой! — радуется одна из подруг.
— Спасибо, — коротко отвечает счастливая обладатель желтого «Мерседеса».
Ксения Слепенкова. Фото: Instagram.
Кадры, сделанные на фоне машины, лишь подчеркивают ее красоту.
Уроженка Челябинска Ксения Слепенкова учится на четвертом курсе факультета психологии в Московском социально-педагогическом институте. Недавно девушка открыла для себя модельный бизнес и прошла в финал конкурса «Мисс Москва-2020». Итоги конкурса будут объявлены 2 июля, однако, кажется, девушка уже получила свой приз.
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ИСТОЧНИК KP.RU