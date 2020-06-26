2020-06-26T08:58:56+03:00
Общество

В Челябинской области демонтировали скандальный забор возле озера Увильды

Бизнесмены заряжали жителям суровый ценник
Ирина ФАДЮШИНА
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Забор растянулся на 2,3 км.Забор растянулся на 2,3 км.Фото: СОЦСЕТИ
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После двух лет разбирательств на озере Увильды демонтировали забор на так называемом «Коровьем пляже». Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Год назад суд Аргаяшского района обязал собственников своими силами убрать ограждение, но забор остался на месте. В июне этого года зампрокурора области вынес представление территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом и дело сдвинулось с мертвой точки.

— По результатам рассмотрения произведена замена организации, осуществлены необходимые мероприятия по демонтажу ограждения, — сообщила Наталья Мамаева.

Несколько километров береговой полосы еще в 2018 обнесли сплошным забором. Жители ближайшего села Кузнецкое не могли попасть к воде. У единственной калитки на пляж появился охранник и суровый ценник: за день у озера бизнесмены просили 200 рублей с каждого человека и по тысяче рублей с машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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