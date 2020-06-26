2020-06-26T09:03:08+03:00
Общество

ЧМК произвел прокат для нового моста через реку Кубань

Длина путепровода составит более километра
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК» входит в Группу компаний «Мечел») произвел более 670 тонн арматуры и балки для строительства Яблоновского моста через реку Кубань в Краснодаре.

Новый мост планируется построить в 20 метрах от действующего речного перехода — он станет продолжением ул. Захарова. Длина путепровода составит более одного километра. Кроме того, на мосту организуют тротуар шириной три метра и велосипедную дорожку. Поставила прокат торговая компания Группы — «Мечел-Сервис».

Яблоновский мост свяжет два субъекта Российской Федерации — Краснодарский край и республику Адыгея. Причиной возведения путепровода стало активное строительство жилых домов в этом районе и увеличение транспортной нагрузки. Кроме того, новый мост станет участком магистрали, через которую осуществляется выезд из Краснодара на трассу, ведущую к Черному морю.

Планируемый срок завершения работ — 2024 год.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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