2020-06-26T09:09:48+03:00
Происшествия

Прокуратура возбудила дело после вырубки деревьев в микрорайоне «Парковый» в Челябинске

Ущерб оценили в 630 тысяч рублей
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
На участке незаконно вырубили 32 березы. Фото: Анастасия АрхиповаНа участке незаконно вырубили 32 березы. Фото: Анастасия Архипова
Изменить размер текста:

Жителей микрорайона «Парковый» зимой обеспокоила вырубка леса возле дома по ул. Шмакова, 36. Выяснилось, что она незаконная. Разрешение на снос деревьев мэрия не выдавала. К разбирательству подключилась прокуратура.

— Обследование выявило снос 32 берез, ущерб от вырубки которых составил около 630 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По материалам прокурорской проверки, полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

— Кроме того, в рамках расследования этого уголовного дела проводится проверка по факту вырубки в мае-июне этого года 37 берез на том же участке, — добавили в ведомстве.Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад
В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июня 2020 продолжает снижаться
Прокуратура возбудила дело после вырубки деревьев в микрорайоне «Парковый» в Челябинске
ЧМК произвел прокат для нового моста через реку Кубань
В Челябинской области демонтировали скандальный забор возле озера Увильды
Курили кальян и распивали спиртное: набережную реки Миасс в Челябинске закрыли для автомобилей
Финалистка «Мисс Москва-2020» из Челябинска похвасталась шикарным желтым автомобилем
В Челябинске отремонтируют перекрестки с трамвайными путями
Знаменитая российская рок-группа снимет новый клип в Челябинской и Свердловской областях
В Челябинске две женщины пытались скрыться от закона, выбросив свертки с героином
В челябинскую колонию попытались предать тушенку с мефедроном
ВТБ запустил в Челябинске сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
Представители челябинских вузов рассказали о приемной кампании в период пандемии
Погода в Челябинске на 26 июня 2020: без смога, и на том спасибо
Безработным платят больше: город в Челябинской области остался без общественного транспорта
Не пить после десяти: Челябинске депутаты хотят ограничить время работы разливаек
Найдите отличия: челябинцы сравнили еду, которую подают больным коронавирусом
ВТБ: россияне утроили траты на туризм
Мультканал объявил кастинг ведущих для жителей Челябинской области 60+
Ради дорог к новостройкам в Челябинске вырубят две тысячи деревьев
Алексей Текслер вступил в партию «Единая Россия»