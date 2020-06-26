Прокуратура возбудила дело после вырубки деревьев в микрорайоне «Парковый» в Челябинске
Жителей микрорайона «Парковый» зимой обеспокоила вырубка леса возле дома по ул. Шмакова, 36. Выяснилось, что она незаконная. Разрешение на снос деревьев мэрия не выдавала. К разбирательству подключилась прокуратура.
— Обследование выявило снос 32 берез, ущерб от вырубки которых составил около 630 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По материалам прокурорской проверки, полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».
— Кроме того, в рамках расследования этого уголовного дела проводится проверка по факту вырубки в мае-июне этого года 37 берез на том же участке, — добавили в ведомстве.Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU