Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июня 2020 продолжает снижаться

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:22:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На утро 26 июня количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 6982 человека (+162 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

На лечении остаются 3006 человек. За прошедшие сутки выписаны 114 человек, всего 3798. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За прошедшие сутки умерло трое зараженных. Причиной смерти стили хронические заболевания, а ковид был сопутствующим У женщины 86 лет был сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, у мужчины 56 лет — множественная миелома, хрониодиализ, у мужчины 90 лет хроническая обструктивная болезнь легких.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU