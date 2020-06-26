Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 июня 2020 продолжает снижаться
На утро 26 июня количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 6982 человека (+162 новых подтверждения ко вчерашнему дню).
На лечении остаются 3006 человек. За прошедшие сутки выписаны 114 человек, всего 3798. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.
За прошедшие сутки умерло трое зараженных. Причиной смерти стили хронические заболевания, а ковид был сопутствующим У женщины 86 лет был сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, у мужчины 56 лет — множественная миелома, хрониодиализ, у мужчины 90 лет хроническая обструктивная болезнь легких.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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