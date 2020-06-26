В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:20:57+03:00

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27 июня в столице Южного Урала пройдут контесты по современным танцевальным направлениям и экстремальным видам спорта. Мероприятия объединит фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест», который впервые будет организован в онлайн-формате.

Участники фестиваля будут соревноваться в семи номинациях: скейтбординг, скутер, BMX, триклайн, воркаут, а также хип-хоп и брейк-данс. С прошлой недели конкурсанты выкладывают видео своих выступлений в социальных сетях с хэштегом #urbanfest2020. Лучших спортсменов судьи определят по записям. А танцорам, после предварительного отбора, предстоит побороться за победу в онлайн-баттле.

27 июня с 14:00 в прямом эфире в группе «Урбан Фест» пройдут выступления 16 лучших танцоров фестиваля в формате 1х1. В перерывах зрители смогут увидеть самые яркие записи в номинациях скейтбординг, скутер, BMX и триклайн. Кроме того, будет открыто голосование за приз зрительских симпатий.

Победителей во всех номинациях определят в День молодежи, 27 июня.

Фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест» организован Челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке Управления по делам молодежи Администрации города Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU