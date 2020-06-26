В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В пятницу, 26 июня, стало известно о вспышке коронавируса в управлении общественных связей правительства Челябинской области, сообщает пресс-служба администрации региона.
У троих сотрудников управления выявлены положительные результаты анализа на COVID-19.
Все заболевшие изолированы, их состояние удовлетворительное. Контактировавшие с ними сотрудники правительства самоизолированы. Также ушел на самоизоляцию и сдал тест на коронавирус заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.
В здании правительства проводится дезинфекция помещений. Остальные сотрудники каждое утро измеряют температуру и еще более тщательно соблюдают положенные санитарно-эпидемиологические меры.
В начале апреля коронавирусом переболел пресс-секретарь губернатора области Сергей Зюсь. А на днях новую инфекцию обнаружили у сотрудника канцелярии правительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU