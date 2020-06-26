В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:02:01+03:00

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В «Ашане» ТРК «Родник» поймали двоих подростков, укравших сладости. По информации КП-Челябинск, накануне вечером мальчики набрали весового мармелада на сумму около 1000 рублей и пронесли мимо кассы. Охрана заметила это и нажала тревожную кнопку.

На место вызвали родителей и даже тренера, которые отругали мальчишек за неспортивное поведение. Но решить вопрос полюбовно — просто оплатив товар — не удалось.

— Мамы даже заставили мальчиков просить прощения. Но в подобных случаях у магазина принципиальная позиция, от заявления отказываются редко. В итоге их передали полицейским, — рассказал журналисту «Комсомолки» собственный источник.

В полиции города факт подтвердили, но уточнили, что сумма товара оказалось менее 1000 рублей.

— Несовершеннолетние задержаны сотрудниками магазина. С подростками и их родителями была проведена беседа о недопустимости подобного поведения, — сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

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ИСТОЧНИК KP.RU