Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
Суд Металлургического района вынес приговор двоим работникам АО «Центродорстрой» — подрядчика, ответственного за реконструкцию челябинского аэропорта. Их признали виновными по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).
Они предлагали субподрядчику обеспечить победу на торгах, проводимых АО «Центродорстрой», запросив за это 340 тыс. рублей. При этом их должность не позволяла хоть как-то повлиять на итоги конкурсных процедур.
Действия мошенников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
— Судом виновным назначено наказание в виде штрафа в размере по 250 тыс. рублей каждому, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU