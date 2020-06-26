Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:11:24+03:00

Осужденные предлагали свои услуги, хотя не могли повлиять на торги Фото: Андрей АБРАМОВ

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Суд Металлургического района вынес приговор двоим работникам АО «Центродорстрой» — подрядчика, ответственного за реконструкцию челябинского аэропорта. Их признали виновными по ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Они предлагали субподрядчику обеспечить победу на торгах, проводимых АО «Центродорстрой», запросив за это 340 тыс. рублей. При этом их должность не позволяла хоть как-то повлиять на итоги конкурсных процедур.

Действия мошенников были пресечены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

— Судом виновным назначено наказание в виде штрафа в размере по 250 тыс. рублей каждому, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU