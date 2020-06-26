В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
На улице Энгельса возле входа в Центральный стадион столкнулись две легковушки. Водитель Opel поворачивала на перекрестке и врезалась в «Ниву», которая ехала навстречу. Авария произошла днем 25 июня.
В аварии пострадали четверо: 59-летний водитель «Нивы» и его 58-летняя пассажирка. Они госпитализированы. Водителю иномарки и ее восьмилетнему ребенку медики назначили амбулаторное лечение.
— В момент ДТП ребенок перевозился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование, — уточнили в ГИБДД Челябинска.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU