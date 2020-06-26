В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:11:05+03:00

Ребенок ехал на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Фото: ГИБДД Челябинска

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На улице Энгельса возле входа в Центральный стадион столкнулись две легковушки. Водитель Opel поворачивала на перекрестке и врезалась в «Ниву», которая ехала навстречу. Авария произошла днем 25 июня.

В аварии пострадали четверо: 59-летний водитель «Нивы» и его 58-летняя пассажирка. Они госпитализированы. Водителю иномарки и ее восьмилетнему ребенку медики назначили амбулаторное лечение.

— В момент ДТП ребенок перевозился на заднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование, — уточнили в ГИБДД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU